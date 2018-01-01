〈中部〉中監排黑水 環保局採樣送驗將開罰

2018-01-01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中監獄設有污水處理廠，附近居民日前發現竟排出黑色的污水，市議員何文海昨到現場追蹤，雖然不見黑水，但污水時而混濁，且產生大量泡沫。環保局表示，中監排出的黑色污水已採樣送驗，將依法開罰三萬元至三百萬元，並將派員進廠了解施工情形。

下游有灌溉溝渠 民憂污染農田

有民眾上月經過南屯區培德路，在培德橋看到滾滾黑水從中監的污水處理廠流出，下方野溪溪水全被染黑。民眾說，下游有農田灌溉溝渠，擔心農田會被污染。民眾除拍下畫面存證外，也通知環保局稽查。

何文海也接獲民眾反映，昨前往追蹤是否確實改善。他表示，黑水已不再排出，不過，污水有些混濁，且除溪裡有一大片白色泡沫外，風大時，污水處理廠上方還會有泡沫飄向空中，可見中監只改善一部分。

何文海指出，台中監獄與台中女監、台中看守所相鄰，這三處的收容人合計一萬餘人，是否因污水處理設備不足，導致處理過程不完整，環保局有必要進一步了解，否則將嚴重影響下 流域的水質。

環局：中監污水設備更新中所致

環保局環境稽查大隊長王宗邦表示，上月當場查獲黑色污水，中監解釋是因進行污水設備更新工程所致，稽查人員已採樣送驗，等檢測報告出爐，視水質情況決定裁罰金額。至於產生大量泡沫，稽查人員除到場檢驗水質外，也會進入中監污水處理廠內部，實地了解工程施作情況。

中監：將要求廠商做好防治措施

台中監獄副典獄長林順斌則說，中監為提升污水處理功能，以符合排放標準，因此更新污水設備，工程仍在進行中，會要求施工廠商加強防治措施，維護工程與環境品質。