〈中部〉下雪了！ 台中跨年很浪漫

2018-01-01

〔記者蘇孟娟、張軒哲、李忠憲／台中報導〕台中今年同步在台灣體育運動大學及麗寶樂園舉行雙主場跨年晚會，並與交通部在梨山合辦海拔最高跨年活動；而配合減碳好空氣，首度跨年倒數時不施放煙火，搬來雪花機「讓台中下雪」，在雪花紛飛搭配花卉投影及香氛中，數萬觀眾在浪漫氣氛下迎接新的一年到來。

演出卡司堅強 雙主場擠滿人潮

台體大主場除有知名主持人曾國城與天心攜手外，邀到本土饒舌天團玖壹壹及戴愛玲、柯有倫、周蕙、小宇、宇宙人、周興哲等演出，還有陶喆獨家在台中陪民眾跨年，周湯豪壓軸演出等。

由於演出卡司堅強，昨清晨五點多就吸引歌迷到場排隊等候，也有人一早七點多就趕到，均是為了搶坐搖滾區就近觀賞心怡偶像的演出，儘管現場下午五點才開放進場，但排隊等候民眾還是開心直說，能就近在台中看到偶像近距離演出，等再久都不累。

首度不放煙火 改推造雪機

今年跨年首度不放煙火，改推造雪機，倒數計時現場雪花紛飛，搭配花卉投影，還有擴增實境香氛施放，讓數萬人在浪漫氣氛下迎接二○一八年的到來，有人說，雖然沒看到煙火，但台中下雪情調，一點都不輸煙火跨年晚會。

麗寶樂園場由阿Ken及吳姍儒搭檔，安心亞勁歌熱舞開場演出，卡司包括安那、GTM、BOXING、阿喜、袁詠琳、陳彥允、林育羣、八三夭輪番開唱，跨年時刻由丁噹、王子（邱勝翊）與市長林佳龍率市府團隊一同上台倒數，倒數後玖壹壹及八三夭雙壓軸演出。

麗寶樂園舞台廣場下午即湧入民眾席地而坐，入夜後舞台周邊燈光四射，搭配摩天輪燈光秀，現場光影繽紛，相當浪漫，民眾隨著歌手演唱與主持人帶動下，掌聲不斷。樂園的度假區人潮壅塞，麗寶OUTLET也湧入逛街人潮，美食區更是一位難求，場面熱絡。

山城地區除梨山外，谷關及東勢也有跨年活動，梨山場演出卡司都是最「原」味的原住民表演團體，讓遊客感受很不一樣的跨年；谷關場邀請歌手潘越雲、四分衛樂團獻唱；東勢場有梁文音、曾心梅、梁又南等藝人，是當地首次有大卡司跨年晚會，讓山城夜晚熱鬧非凡。