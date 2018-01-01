〈中部〉成衣特賣 農友領5萬元買全家行頭

2018-01-01

〔記者陳冠備／埤頭報導〕彰化縣埤頭鄉知名成衣廠商昨天舉行年終特賣活動，吸引不少當地人扶老攜幼來搶購，其中有農民提現金五萬元來買全家人行頭，也有開雙B轎車的大老闆來搶便宜。成衣業者許俊吉表示，連續十八年辦特賣活動回饋當地鄉親，人潮一年比一年多，已快成為當地年終特色活動了。

台灣勁越股份公司董事長許俊吉表示，公司從成衣代工做起，十八年前代理製造國際知名品牌服飾後，公司業績蒸蒸日上，由於埤頭區成衣廠周邊多半是勤儉的農民，很少到都會消費，因此決定每年年終舉行「一折」起的特賣活動，讓農民也能穿到專櫃級的品牌衣飾，而在地民眾也很捧場，有人每年都提現金三萬、五萬元來報到，為全家人添新衣，相當豪氣。

許俊吉說，開賣後每天都能吸引四千到六千人次來購買，為此還跟對面農家租了約一甲田地暫時充當停車場，這次冬季冷氣團多，降溫有感，所以外套、保暖衣銷售最好，另外講究機能的衝鋒衣也很受歡迎。

「一年就等這一場！」楊姓消費者表示，連續四年攜家帶眷來這裡搶便宜，今年花了一萬多元買了全家二大二小的冬令服裝，相當划算，因為該品牌是專櫃品牌，到百貨公司絕不可能有這樣的折扣，外面地攤貨也不可能有這樣的品質，因此每年年終時一定會到此「尋寶」一番。