〈中部〉南投閃耀新年心 老中青歌聲跨世代

2018-01-01

〔記者謝介裕／南投報導〕「二○一八南投閃耀新年心」跨年晚會，昨在南投縣立體育場熱鬧登場，老、中、青跨世代接力演出超過四小時，在民歌與現代流行歌曲聲中，縣長林明溱帶縣府團隊陪觀眾倒數計秒，迎接二○一八到來。另日月潭「跨年花火派對」，也在水社和伊達邵雙主場表演節目，最後以施放煙火，迎接新的一年。

民歌、現代流行歌熱力接唱

南投閃耀新年心晚會，由陳大天（小蝦）及DJ圓圓擔綱主持，晚間七時三十分許開始，姚可傑、金智娟等人接連演唱「永遠不回頭」、「就在今夜」等民歌時期的經典歌曲。

接著由流行歌手羅美玲、關詩敏、曾沛慈等人，以及「自由權威」、「梭哈」、「大象體操」等樂團接力演出，將現場熱情帶到最高點。

負責該晚會的縣府文化局長林榮森說，晚會以「南投閃耀新年心」為主題，是希望讓南投的光芒能從台灣中心閃耀出去，因此會場週邊特別設置南投在地農特產品、美食、文創商品區，且還安排摸彩活動，獎品有電動機車、掃地機器人、卡拉OK麥克風、行車紀錄器、飯店餐券及住宿券等。

水社、伊達邵潭面煙火耀眼

另外，睽違五年復辦的日月潭「跨年花火派對」活動，分別在水社梅荷園及伊達邵碼頭廣場舉行，水社梅荷園由石家如吉他演出及星光歌手白楚山、貓藤樂團熱力歡唱，伊達邵碼頭廣場則由日月潭街頭藝人接力演出，一起搖擺整夜，最後在凌晨零點，水社、伊達邵兩處潭面煙火秀之中，大家互道新年快樂。