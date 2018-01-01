〈中部〉彰化縣汽車大獎 桃園10歲男童抽中

2018-01-01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化秀水史上第一次！彰化縣跨年晚會移師秀水，在全縣最寬四十八米的道路秀安路封路舉辦，由在地企業秀育公司捐贈市價六十萬元汽車一部作為摸彩大獎，讓全場氣氛熱翻天，鄉親都說「這是秀水鄉有史以來最熱鬧的一天」！

昨天跨年晚會的汽車大獎，獎落十歲男童，男童林達亨就讀桃園會稽國小，回到媽媽周欣蓁的秀水家鄉，得到大獎，全家興奮不已。

不放煙火 魏明谷表揚公益團體

彰化縣昨天的跨年晚會，也延續縣長魏明谷就任以來「跨年晚會不放煙火」的傳統，魏明谷先頒獎表揚熱心的公益團體，感謝公益人士的付出奉獻，讓社會更好，讓新的一年更美好。

秀水鄉長梁禎祥表示，這是秀水史上第一次舉辦跨年晚會，感謝秀育公司董事長梁徽彬捐出國產汽車大獎，成為昨晚全國跨年晚會抽獎的最大獎，除了秀水鄉每戶人家都有一張摸彩券以外，昨天現場將再發出五千張摸彩券，兩張發票可兌換一張，參加跨年又做愛心。

昨天下午五點半起現場發放的摸彩券，秀水鄉公所在秀安路兩端安排發放點，兩處人龍加起來超過一公里，人人都期待能夠成為汽車大獎得主。

昨天跨年晚會由主持人許志豪、張文綺亮麗開場，出身彰化歌手吳美琳、翁立友、陳雷等人上台時，都受到熱烈的歡迎，彰化人力挺彰化人，歡呼聲特別大聲。

跨年晚會做愛心 人多不覺天冷

跨年晚會也有公益園遊會，讓現場宛如嘉年華會，全場擠得水洩不通，民眾大喊，人擠人，根本感覺不到寒風吹！