〈中部〉檳榔廢園轉作 今年延續補助

2018-01-01

每公頃最高補助25萬元

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕行政院農業委員會農糧署推動檳榔廢園轉作，每公頃最高補助二十五萬元，嘉義縣檳榔園面積七千五百七十公頃，檳榔農反映廢園補助誘因低且限制轉作作物，推動至去年底的響應面積僅一０五‧八公頃，成效不佳，農糧署決今年續推。

嘉縣府農業處長林良懋表示，山區勞動人口老化及轉作物資金周轉期長，影響農民配合政策意願，以農糧署鼓勵轉作的油茶為例，年邁農民無力費心除草、施肥，油茶至少要四年後才能收成，產量七年後才會穩定，不如把檳榔園外包給業者代耕、代收，坐等租金入袋。

中埔鄉檳榔農胡莊玉美說，去年春季乾旱少雨，品質佳的菁仔「特幼」等級每粒近九元，現在雖降至一‧五元，但每年每公頃收益仍可達二、三十萬元，相較之下，廢園轉作補助上限的誘因實在不高，應把嘉縣盛產的柳橙、桶柑、茂谷柑等納為轉作補助作物。

轉作規定作物另有補貼

「檳榔不會每年都好價。」農糧署南區分署長姚志旺說，去年逢檳榔好價，影響廢園轉作政策成效，檳榔採收期今年春季暫告段落，價格持續回檔，是宣導好時機，署內規劃延續政策，去年已在屏東縣新增產銷履歷的檸檬為廢園轉作補助範圍。

縣府農業處農務科長李秋瑩說，嘉縣適用山坡地檳榔廢園政策，農民申請廢園可領十五萬元，轉作規定的特定作物，可領種苗費、田間管理費各五萬元，截至去年底，以中埔鄉申請六十九‧九公頃廢園轉作的面積最多，竹崎鄉十八公頃居次。