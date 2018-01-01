〈中部〉撒紙花倒數 嘉市跨年晚會連3天

2018-01-01

〔記者王善嬿、曾迺強／嘉義報導〕嘉義市政府連辦三天「迎接二○一八全嘉藝起來跨年晚會」，昨晚倒數時刻達最高潮，市長涂醒哲與歌手蔡小虎、林芯儀等人，陪數千民眾辭舊迎新，在彩色紙花中互道新年快樂；阿里山鄉鄒族來吉部落跨年活動今年開放外界參與，昨晚六點半餐敘並燃起營火後，一百多名遊客與部落族人圍著營火跳起傳統歌舞同樂，最後合唱「塔山之歌」迎接新年。

嘉市元旦升旗 樂團壓軸演出

今天上午七點，嘉市府前廣場進行元旦升旗典禮，傍晚五點到晚上九點半在原台灣燈會區，還有「消波塊」、「鐵擊」等樂團壓軸演出；嘉市國際管樂節今晚閉幕，下午四點到晚上九點，在中正公園、文化公園有新北市立板橋高中管樂團、新竹市清華大學管樂社等表演。

全國海拔最高（二千四百四十四公尺）的迎曦盛會「阿里山日出印象音樂會」，今天清早五點半在阿里山森林遊樂區的對高岳觀日平台舉行，阿里山公路八十六至九十五公里間有上千個停車空間，沿線設十處免費接駁點，今凌晨三點至下午五點提供接駁服務。

嘉市「迎接二○一八全嘉藝起來跨年晚會」昨晚七點起，戰旗樂隊、大支、八三夭及阿喜等歌手、樂團賣力演出，主持人澎恰恰、許效舜妙語如珠，逗樂數千觀眾，氣氛嗨翻天。

梅山太平社區 樂音道別暮光

嘉縣梅山鄉太平社區產業合作社昨天下午三點在太平雲梯北側廣場辦「感恩暮光朝陽節」，安排台灣竹樂團、太平國小竹樂團等團體輪番演出，讓遊客在悠揚樂聲中目送去年最後一道夕陽。