〈中部〉劍湖山世界跨年 吸引3萬人次賞煙火

2018-01-01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「十、九……一，新年快樂！」三萬多人不畏低溫，從昨天晚上到今天零時在古坑劍湖山世界開心倒數，共同迎接二○一八年到來。

告別二○一七，雲林縣府昨天下午在四湖萡子寮漁港舉辦「SONG」夕陽，雖因冷氣團南下東北季風增強，仍有許多民眾到場參加，在建陽國小隊笛隊、彩色海洋樂團、下崙國小烏克麗麗及多位街頭藝人表演的音樂聲中送走二○一七年最後一道夕陽。

周邊交管疏導 動員200餘警力

重頭戲劍湖山世界跨年煙火晚會吸引三萬多人次入園，晚會由潘若迪、阿諾主持，楊蒨時、李洛洋及李千娜等多位歌手到場表演，雲林縣長李進勇率領縣府團隊到場與現場民眾一起倒數迎新年。

昨天是元旦三天連假的第二天，加上園方推出優惠票價，一早就有許多遊客入園，下午不到六點園區內的停車場已停滿，雲林縣警方動員二百多名警力加強周邊道路交通疏導及管制。

張姓夫妻帶著兩個女兒專程從台北南下到劍湖山參加跨年，張先生說，往年都參加台北一○一跨年，女兒長大特別帶她到樂園參加跨年。

山下等看煙火 農田搭起帳蓬

雲林科技大學歐姓女學生與友人下午三點就入園，五人在園區待了快十小時；台中的黃姓夫妻帶著兒子來參加，還自己準備餐桌、椅子。

除了園區擠滿人，劍湖山山腳下的農田、產業道路也有許多民眾搭起帳蓬、野炊，欣賞跨年煙火秀。