〈南部〉獲台南文化獎 林智信：創作到生命最後一秒

2017-12-31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕藝術家林智信榮獲今年第六屆台南文化獎，昨日受獎典禮上，他真情告白，知名畫家席德進生前一直鼓勵他，藝術家要像戰士，在畫架前告別一生，這句話讓他深受感動，他也抱持這個心態，「終身職志就是要創作到我生命的最後一分一秒」。

市府在國立台灣文學館舉辦頒獎典禮，由代理市長李孟諺頒發獎座，並且推崇林智信創作關於台灣純樸的一九五○年代，山川、美景、人文，展現台灣人堅毅純樸的精神，長期以美學型態保存台灣文化，並透過海外展覽將台灣文化內涵推展到世界各地。

年高八旬的林智信依然活力充沛，除了完成世界最長版畫「迎媽祖」之外，持續創作「芬芳寶島」巨型油畫。他在受獎台上告白「我愛台灣勝過自己的生命」，畢生奉獻台灣這塊土地。

林智信同時也將三十萬元獎金捐贈台南大學、南美會等單位，懷抱感恩拋磚引玉，呼籲政府及民間齊力耕耘造就更多藝術人才，讓世界看見台灣。

由於是文化界盛事，重量級前輩雲集，國立歷史博物館前館長、也是南美館董事的黃光男也以林智信捐作給博物館為例，趁機公開表示「有錢好做事，沒有錢也能做很多事」，呼籲名家捐贈大作豐富南美館典藏。

擔任這屆決選委員的國立台北藝術大學教授邱坤良表示，一九五○年代的台灣，歐美文化大量進入，但不同於許多同輩藝術家追求當時流行的歐美繪畫風格，林智信多年來一直用刀刻或畫筆記錄民俗宗教及農村生活，也可說是開風氣之先。