〈南部〉多個相機圖 測速照相標誌換新

2017-12-31

共81處新標誌 元旦啟用

〔記者王捷／台南報導〕台南市區新增測速拍照的標誌，標誌內有一台照相機圖樣，許多民眾都覺得很好奇，紛紛打電話至交通大隊詢問，原來是交通部今年六月修正道路交通標誌標線號誌設置規則，增訂「測速取締標誌」，原文字型牌面上加測速照相儀器圖案，且自明年一月一日起啟用，全台南共有八十一處測速照相機，其中以安南區、南區密集度較高，開車族小心別搶快，以免新年馬上荷包失血。

交大指出，依照道路交通管理處罰條例，固定或非固定科學儀器取締超速，一般道路必須在相機前一百到三百公尺、國道和快速道路須於取締相機前三百到一千公尺處，設置測速取締標誌預告民眾，提醒民眾注意，民眾行車務必注意告示，減慢行車速度，避免荷包失血。

南及南區 密集度較高

不過，最近標誌換了新裝。台南市交通大隊表示，目前全市有八十一處固定桿，已全數加裝新標示牌，其中安南區有十二處測速照相，南區則有十四處，兩處的測速照相機密集度較高，限速也有所不同，郊區、市區的限速是時速六十，而外環道路則是限速七十。

想了解測速照相機分佈何處，可以到台南市政府警察局全球資訊網，還有台南市政府警察局交通警察大隊臉書粉絲團，都有公告位置，設置地點大多是以易肇事地點附近為主。警方強調取締的目的，是希望民眾減慢行車速度，減少事故發生，不是開罰；建議民眾行車養成自我速度管理，安全才有保障。