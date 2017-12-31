〈南部〉黑腹燕鷗滯留 來北門賞鳥送夕陽

2017-12-31

至今仍有近萬隻棲息

〔記者楊金城／北門報導〕往年這個時候，在北門潟湖的黑腹燕鷗早已飛離，現在十二月底，仍有近萬隻棲息；另外，井仔腳瓦盤鹽田還有座「雪鹽屋」，吸引遊客前來賞鳥、堆海鹽，昨天元旦連假開始，井仔腳現人潮。

雲嘉南濱海國家風景區管理處今天下午四點將在井仔腳鹽田舉辦台南跨年首部曲「北門井仔腳賞夕陽」，送走今年最後一道夕陽，夕陽倒映在鹽田十分漂亮，預計吸引更多遊客趁連假來朝聖。

「蝦米，在井仔腳的北門潟湖，還看得到黑腹燕鷗？還未離開？」不少遊客聽到訊息都感到驚奇，趁著黑腹燕鷗還在潟湖，特地來賞鳥。

「上次黑腹燕鷗停留到十二月底、隔年一月，已經是七年前了」，在井仔腳經營鹽鄉民宿的北門商圈理事長洪有志說，早年黑腹燕鷗飛到北門潟湖棲息度冬數量在七、八萬隻以上，白天飛到附近覓食，傍晚準時飛返潟湖時，像「閱兵」般盤旋飛舞在潟湖上空被譽為生態奇景，後來因為人為干擾、廟會、覓食環境改變，六年前開始，族群不只減少，並提前離開潟湖，飛到嘉義布袋等地。

洪有志說，近些年，黑腹燕鷗數量最多二萬餘隻，十月初抵潟湖，十一月中旬就離開，今年到年底都還有近萬隻，推測與覓食來源穩定有關，遊客賞鳥也遵守不喧嘩、不穿顏色鮮艷衣服降低人為干擾，才讓黑腹燕鷗繼續住下來。

鹽田打造雪鹽屋 吸引遊客

經營井仔腳鹽田的皇尚文創並在鹽田打造一座「雪鹽屋」，以保麗龍當材質，外面鋪上一層白色海鹽，再一塊塊組合成「雪鹽屋」，遊客都好奇鑽進屋內瞧，今天為送夕陽活動，鹽田上將再放置狸醬、喔熊等五隻鋪鹽的公仔，加上北門遊客中心「婚紗美地」的耶誕燈景、水晶教堂螺炫天幕廣場，北門最近的旅遊熱度高。