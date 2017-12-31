〈南部〉《2017新聞回顧3》台灣首發 輕軌一階全線通車

2017-12-31

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣首發、雄青ㄟ高雄輕軌，第一階段十四站自前年十月啟動分段試營運後，今年九月完成全線通車，同時與高雄捷運串連成路網，為台灣軌道運輸寫下新頁。

高雄輕軌路線為環狀、也稱環狀輕軌，共卅七站、分兩階段施工，一階C1到C14站全長八．七公里，一○二年六月動工，一○四年十月由C1到C4試營運，接著C4到C8（去年六月）、C8到C12（今年六月）陸續通車，C12到C14於今年九月底加入，一階全線通車。

輕軌一階位於亞洲新灣區，經哈瑪星、駁二、漢神商圈、高市圖總館（三多商圈）、高雄展覽館、集盒貨櫃文創、台鋁、夢時代、原民故事館等指標景點。

除觀光動能，輕軌與高雄捷運有兩處交會，分別為C14哈瑪星站與高捷橘線哈瑪星站、C3前鎮之星站與高捷紅線凱旋站，建構捷運、輕軌第一個路網，為高雄軌道運輸寫新頁，也是全台軌道建設首例。

輕軌試營運階段不收費，十一月首度實施收費營運時，雖推出持電子票證可享十元優惠價，運量仍比先前下滑，十二月高市府宣佈大眾運輸冬季免費措施（含輕軌、公車、高捷），運量立刻回升。

一階通車後，各界焦點轉到二階，因為二階路線經過市區，引發交通衝擊疑慮，市府則規劃多項因應措施，同時加強宣導輕軌相關效益，期望市民更認識、認同這套綠色運具。