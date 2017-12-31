〈南部〉廣告車佔用停車格 最高罰30萬

2017-12-31

無論時間長短不得佔用

〔記者王榮祥／高雄報導〕不動產廣告車輛動輒佔用停車格，對最多千餘元的拖吊與保管費似乎無感！高市交通局昨指出，明年元旦起將加強取締，拖吊同時也會蒐證移送地政局裁罰，最高可罰卅萬元。

交通局指出，無論時間長短，廣告車依規定就是不得佔用停車格，但從通報至拖吊車到場，通常會有一段緩衝時間，如果拖吊車到了，廣告車還在，依法就可處置。

明年元旦起將加強取締

地政局說明，裁罰法源為不動產經濟業管理條例，主要是針對業者廣告違法部分進行裁罰，希望業者遵守規範，在合法、合宜處刊登廣告，避免影響民眾權益與破壞市容景觀。

交通局表示，依高雄市公共停車場管理自治條例第十五條規定，停放路邊或路外停車場、且以車身為廣告或有其他商業行為車輛，得拍照後逕行移置其他適當處所保管。

交通局統計近三年取締違規停放的廣告車輛，一○四年汽機車總計二八六輛、一○五年六七○輛、一○六年至十一月底五五七輛；違停車輛拖吊移置費用，汽車部分為一千元、機車兩百元，保管費分別為每半天一百元、廿五元。

交通局分析違規情況，研判移置與保管費用可能太輕讓業者無感，致使違規佔用情況始終無法改善，不但衝擊其他車主權益、破壞都市景觀，對守法的業者更是不公。

經內部討論，交通局與地政局合作，宣告從明年元旦開始，將加強取締違規廣告車輛佔用停車格，並鎖定不動產廣告車輛，蒐證後移送地政局處罰，案件成立將處以六萬元以上、卅萬元以下罰鍰，或許可讓業者較有感。

此外，為落實使用者付費原則，交通局持續檢討路邊停車納入收費管理，同時創造民間就業機會，明年元旦起將小港、前鎮、苓雅及前金區部分路段停車開單作業委外辦理，廠商也全面引進電動機車執行，期降低油耗並減少空氣污染。