〈南部〉拚交通、建設 元旦起台東縣府局處微調

2017-12-31

〔記者張存薇／台東報導〕迎接新的一年，力拚爭取交通預算及做好基礎建設，台東縣政府部分局處因應調整，觀光旅遊處元旦起更名為「交通及觀光發展處」，爭取南迴鐵路雙軌化、台東機場升級；另因環保局、縣警局台東分局將建新辦公室等房舍建築工程案增多，建設處也將增設「新建工程科」。

副縣長陳金虎指出，觀光發展與交通建設對台東未來都很重要，而「台東」這個旅遊品牌已獲國內外遊客肯定，要持續發展，未來必須放大交通建設的能量。

觀旅處長江慧卿表示，縣府在民國一百年三月已成立交通事務科，但因為向中央部會或台鐵局爭取交通建設時，往往被歸因於為遊客量而爭取，其實在地民眾很希望對外有更便捷的交通、更好買的火車票，也有很多基礎建設待加強，因此組織更名後將加重交通預算爭取。

她表示，短期來說，因多良火車站觀光人潮持續，希望爭取復站，讓遊客搭火車即可抵達多良，台東縣全縣站牌也計畫整合，將調查後再加以改善或增建，長期來說，將繼續爭取南迴鐵路雙軌化、台東機場升級。

江慧卿說指出，南迴鐵路是台灣鐵道路網中唯一還沒雙軌化的路段，希望先爭取評估經費，至於台東機場部分，因台東爭取新加坡等國家包機對飛，但目前機場因跑道長度不足、只能起降一百零四人座以下飛機，也希望爭取升級改善。

至於明年度建設處預算高達四十億元，建設處長吳慶榮說，其中房舍建築工程包括今年持續的公務人員宿舍、安居家園、幸福住宅，明年度還有縣府新辦公大樓、縣警局台東分局及大武鄉、長濱鄉衛生所、泳圖共構計畫等要執行，因此將成立專責處理的新建工程科，科長由建管科技士洪渝甯擔任。