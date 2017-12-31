〈南部〉南迴公路 短暫壅塞2小時

2017-12-31

〔記者王秀亭／台東報導〕元旦連假首日，台東南迴公路車潮昨天未如預期湧現，因進入道路拓寬工區而道路縮減的大鳥、金崙段，交通壅塞時段只有短暫兩小時，經大武警分局輪放管制，平均時速也能維持在三十公里。

大武警分局表示，連假前曾調查縣內旅宿業住宿率，昨、今兩晚的平均住宿率都在九成以上，原本預估南迴公路昨天上午會有車潮，大鳥段四三二．五公里處、金崙大橋北端往北，因進入拓寬工程工區，道路由兩車道縮減為一車道，大鳥段在上午九時至十一時出現交通壅塞，金崙大橋則在上午十時三十分至下午一時車潮較多。

為避免壅塞情況加劇，大武警分局員警一見車潮增加，立即進行輪放管制，下午車潮已逐漸紓解，台東市區道路、台東火車站、公車轉運站及各風景區交通也都順暢。

因應元旦在成功三仙台、太麻里曙光園區的迎曙光人潮，成功、大武警分局提醒民眾，三仙台周邊從元月一日凌晨一時至上午九時實施行車管制，管制路段包括三仙隧道口南側三叉路口、舊台十一線往基翬漁港T叉路口及往白守蓮社區道路、三仙隧道口北側三叉路口、基翬產業道路至三仙台風景區、風景區周邊道路及白守蓮防汛道路，亦規劃路邊臨時停車區，便利民眾停車。

太麻里曙光園區則從元月一日凌晨三時三十分起至上午十一時管制，路段包括太麻里街入園處禁止車輛進入、南北兩側的入園處須出示通行證始得進入，園區內舞台四周一百公尺內禁止車輛通行。