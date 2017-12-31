〈南部〉3天估8萬遊客 恆春跨年今爆人潮

2017-12-31

送夕陽及迎曙光超吸客

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島今年受到不少負面消息纏身，但美麗的風光及歷史，在元旦連假人潮仍多，昨日南下枋寮及墾丁路段車潮不少，警方預估恆春半島三天可望達到八萬人潮。

平均住房率達8成以上

警方表示，目前大型飯店及多數旅宿都大多客滿，平均住房率達到八成以上，加上揮別夕陽及迎曙光人潮，八萬人潮大多集中在今天下午至明天上午移動，呼籲遊客行車保持耐心。

枋寮警方昨早展開疏導工作，上午十時至下午二時許南下往台東及墾丁車潮漸增，但仍未進行車道調撥，恆春半島車潮則至昨午遊客開始進入旅宿後，人潮慢慢進入墾丁地區。

根據中央氣象局資訊，今天恆春半島氣溫在舒適的十七度至二十五度上下，今年最後一道夕陽時間在傍晚五點二十五分，恆春鎮公所將於下午四時舉行送別夕陽晚會，邀請月琴大師吳登榮先生、大光國小民謠演唱組同學、身障街頭藝人朱家宏等人在現場接續表演。

眾所期待的二○一八年本島第一道曙光，元旦上午六時三十五分從恆春龍磐公園上升，屏縣府與墾丁業者舉辦DJ音樂及南島舞集表演，元旦凌晨零時到早上八時，台二十六線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑路段，除居民外車輛不得進入，墾管處則分別於鵝鑾鼻公園、滿州界碑設接駁站，於凌晨二點半及三點起視遊客量發車及曙光後的返程服務。