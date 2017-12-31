〈台北都會〉跨年晚會 管制空拍機、氣球

2017-12-31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕「台北最High新年城二○一八跨年晚會」今天登場，以奇幻樂園為主題，利用奇趣元素將台北設計成一座奇幻城市，放射出艷彩的光芒。晚會卡司陣容堅強，韓國天王Rain與韓國男團IN2IT首度登台表演，「國民長孫」盧廣仲將與管弦樂團演出，成為跨年焦點；晚會重頭戲的台北一○一煙火秀，今年搭配燈光多媒體裝置，時間長達六分鐘。考量公共安全，北市觀光傳播局提醒，嚴格管制空拍機，並禁止攜帶「告白氣球」或一般氣球。

今年耗資八百萬元的跨年晚會，由藝人曾寶儀與KID擔任主持人，並由歌手周湯豪揭開晚會序幕，最令人矚目的演出，將是盧廣仲帶領樂手以及十四人組合的管弦樂團一起登台，陪著參加晚會的民眾一起倒數。在盧廣仲演唱之前，韓國藝人Rain與帥氣男團IN2IT也會現身，讓觀眾一飽耳福。

為了跨年儲備滿滿的能量，觀傳局規劃胖卡市集，有漢堡、碳烤土司、咖啡、飲料等攤位，今天下午兩點起在市府東門廣場開賣。此外，只要在台北跨年臉書粉絲團、台北跨年YouTube、Vidol影音平台的VR360影片，找尋熊讚的身影，有機會抽中台北沖繩來回機票、超商萬元禮券等獎品。

近年來空拍機普及，觀傳局表示，跨年晚會當天嚴禁未經申請許可的空拍機，現場也會設置空拍機攔截槍，且許多活動場合出現的「告白氣球」（又稱發光氣球）或一般氣球，也禁止販售及攜帶進入，警方會針對周邊販售氣球的攤販嚴格取締，將先規勸，若不理會就開罰，將依違反道路交通管理處罰條例開罰一千兩百到兩千四百元。