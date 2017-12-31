〈台北都會〉迎新年跑趴啖美食 夜市、河濱等你來

2017-12-31

〔記者蕭婷方／台北報導〕今晚就要進入二○一八年，跨年夜不想人擠人，遠離一○一、信義區等第一級戰場，台北仍有許多新潮或傳統的地點可以去，不妨走一遭河濱廣場、夜市、音樂派對等各式夜間空間。

台灣近年推動婚姻平權，亞洲同志跨年首選勝地，今年西門紅樓許多店家也循往例推出露天跨年免費派對，邀請同性戀、雙性戀、跨性別族群、所有非異性戀者，以及對自己性向質疑者一起與變裝皇后、性感猛男迎接新的一年。

而公館水岸廣場有業者網羅多位DJ，跨夜舉辦電音派對，用感官衝擊讓熱愛音樂民眾自在跨入新年。一旁永福橋下的河濱廣場有英、美、日、台、韓、墨西哥各式異國美食攤區，也有店家請來DJ放音樂，並舉辦各式活動熱鬧跨年，續攤後也不用擔心找不到車，能輕鬆騎YouBike沿著河濱回家。

至於單身族不想在跨年夜宅在家孤單寂寞冷，也不想一路喝到掛，可考慮至單身友善餐廳大啖美食，今年不少店家引進來自日本「一人一爐」的燒肉吃法，讓燒肉不再是情侶的專屬。

喜愛傳統小吃者，趕跨年趴前、倒數後可至夜市走逛。松山區饒河街彩虹橋為觀賞一○一煙火秀的絕佳地點，一旁的饒河街夜市每年跨年也都開到凌晨；至於寧夏夜市、士林夜市等傳統夜市也均未打烊，當日開張超過十二點。