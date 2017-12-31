〈台北都會〉台北城瘋跨年 15平面路段易塞

市府周邊今晚7點起三階段道路管制
〔記者黃建豪／台北報導〕台北跨年晚會將於今晚七時登場，台北市政府、信義計畫區周邊將實施交通管制，預計從下午三時起就會出現擁擠車潮、下午五時起啟動停車管制、晚上七時起陸續啟動三階段道路管制，連自行車都會管制，交通局也公布十五條易塞車平面路段及易壅塞高架道路，建議民眾，從十二月三十一日下午五時起，至隔日明年一月一日凌晨三時前，盡量少開車上街，改搭乘公車、捷運再步行到場，捷運四十二小時不收班。
捷運42小時不收班 多利用大眾運輸
交通工程管理處指出，跨年晚會前後台北市各主要幹道將出現較多車流，易壅塞的平面幹道有基隆路、市民大道、忠孝東路、仁愛路、信義路、民權東西路、南京東路、光復南路、敦化北路、八德路、南港路、舊宗路、承德路及辛亥路等；高架、快速道路及聯外橋梁以市民高架、建國高架、信義快速道路、環東大道、堤頂大道、麥帥一二橋、大直橋、福和橋、永福橋、民權大橋、台北橋、忠孝橋等車流較多。
交工處也指出，適逢元旦連續假期，台北車站、市府轉運站等運輸場站，建國高架、重慶北路交流道等路段易出現交通壅塞情形，木柵動物園及陽明山仰德大道沿線周邊等易湧現觀光休憩遊客，建請用路人提早預為因應，避開交通尖峰時段及易壅塞路段，並多加利用大眾運輸工具。
晚會周邊管制範圍 自行車不能進場
捷運方面，從十二月三十一日上午六時起至隔日明年一月一日晚間十二時，連續四十二小時不收班。但由於跨年適逢假日，為維護動線順暢，三十一日下午三時過後不開放攜帶自行車。甚至跨年晚會周邊，松仁路、信義路、基隆路、逸仙路、松高路及忠孝東路所圍的道路管制範圍內，自行車也不准進場，建議騎乘YouBike或oBike的民眾 ，在台北醫學大學、松山家商等替代站點，就提早還車或停車。
此外，停車管理工程處再次提醒，從十二月三十一日下午五時起至隔日明年一月一日下午三時止，包括忠孝東路五段二三六巷、松德路、松仁路以西，莊敬路、信義路以北，光復南路以東，松德路一六八巷、忠孝東路以南所圍區域實施停車管制，禁止車輛停放且停車場亦將管制進出。