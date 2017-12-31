〈台北都會〉歡樂耶誕城倒數 元旦夜劃句點

2017-12-31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市歡樂耶誕城活動將在明年元旦落幕，今、明最後兩天倒數計時，市府邀請民眾把握機會前往，有浪漫唯美的三大燈區，並推薦周邊人氣景點，邀請親子元旦假期快樂出遊。

今明下午 人氣卡通見面會

市府觀光旅遊局專門委員陳靜芳說，歡樂耶誕城「站前閃耀燈區」的桑塔熊舞台，今、明兩天下午二點至六點有超人氣叭噗樂園的歡樂歌舞表演、小朋友喜歡的卡通明星Pororo見面會、融化少女的文創插畫幾兔拍照會，可愛的方頭熊家族和新北旅客的「小客」，將現身與大家一起玩樂。

市府一樓大廳今年引進最夯的AR及VR科技結合吉祥物桑塔熊動畫，變成「桑塔熊冰雪樂園」，上午十一點至下午六點在大廳中央的「Santa Circus AR」帳篷，擴增實境互動體驗遊戲讓親子們開心互動；在大廳東側「Santa VR Sport」帳篷，有賽車、衝浪、滑雪三款運動主題360度VR虛擬實境遊戲，免費提供挑戰。

歡樂耶誕城「站前閃耀燈區」，晚上五點半起與市民廣場的光雕投影秀互別苗頭，並有音樂燈光展演秀「耶誕光之舞」演出。

市府32樓觀景台 深夜關門

陳靜芳表示，民眾到新板特區後還可參觀林本源園邸（林家花園），亭台樓閣間花木扶疏，是人氣美拍的熱門打卡點；市府卅二樓也有免費參觀的觀景台，開放時間是上午八點至晚上十一點（卅一日到深夜十二點半）；元旦當天上午八點半在市民廣場舉辦升旗典禮及健走活動。