〈台北都會〉坪林過水路塌裂 竟成遊客拍照景點

2017-12-31

〔記者翁聿煌／新北報導〕在新北市坪林區水德里的茶香地露營區旁，有一處橫跨北勢溪的「過水路」，是當地茶農的通行捷徑，兩個多月前因豪雨造成溪水暴漲，掏空路基土石導致崩坍，路面裂縫寬約七十公分，居民找不到主管單位修復，未料竟變成觀光新景點，遊客在裂縫上擺POSE拍照，險象環生。

管理局拒修復 指非合法報准興建

當地是翡翠水庫上游，屬於台北水源特定區管理局管轄範圍，局長周文祥表示，「過水路」當初並非依合法程序報准興建，所以無法維修，立委吳秉叡、市議員陳永福已在二十七日邀集相關單位會勘，區公所及里長建議，為串連當地的觀光自行車道，建請交通、觀光等相關的中央單位與新北市政府協助興建跨河橋梁，維護民眾通行需求及安全。

區長盼快復原 不然農運得繞山頭

坪林區長施明慧表示，希望相關單位考量農民的通行及農作物運輸需求，儘快將「過水路」恢復原狀，否則農民想到對岸茶園與菜圃耕作，必須繞過整座山頭，替代道路也崎嶇難行。

地方民眾指出，這條「過水路」長約八十公尺、寬約三．五公尺，早期靠上游側原本是台北水源特定區管理局的攔砂壩，十多年前在鄉公所時期，考量農民在對岸種茶、種菜，為了方便通行將攔砂壩加寬，上面鋪設水泥路面供農民通行，不料兩個多月前因為豪雨造成溪水暴漲，加寬的路面下方基石被掏空而崩坍。

橋端封路設警示牌 勸阻入內拍照

區公所考量民眾安全，目前在橋端封路並設置警示牌，提醒民眾及車輛不要進入，但仍有民眾擅闖禁入區域，竟把裂縫及崩坍處當成觀光新景點；施明慧說，公所會加派人力巡視、勸阻。