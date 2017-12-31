〈北部〉阿美族國腳陳浩瑋 返母校鼓勵追夢

2017-12-31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕畢業於花蓮高農的廿五歲阿美族青年陳浩瑋，從小熱愛踢球，因曾被家人吐嘲「踢球有何用？」反而讓他進入球隊後，更加努力專研球技，迄今已成為國際足壇新秀，今年更代表台灣隊在亞洲盃資格賽中，以最佳「助攻員」身分逆轉強敵巴林，球技精湛的他還趁著回台拍攝紀錄片時，返校致贈自己簽名球衣，鼓勵學弟妹們勇敢追夢。

在花蓮阿美族部落長大的陳浩瑋，國小時不顧家人反對毅然投入足球隊，原以為務農的父母會給予支持，卻反被質疑「踢球有什麼用，還耽誤學習！」，但他不氣餒，一路踢球且考進美崙國中、花蓮高農足球隊，用行動證明踢球決心。

原是「右腳」球員的陳浩瑋，因崇拜巴西隊知名左腳球星羅伯特．卡洛斯，在高中時苦練左腳，迄今成為左、右腳均能兼顧的全方位球員，並在二○○九年被中華民國足球協會推薦到巴西聖保羅州摩吉米林青年隊接受足球培訓。

陳浩瑋在二○一一年的一場國際賽事中，被球探相中，五年來陸續與來自各國的足球好手較勁，今年雙十國慶還被徵招回台，在場上助攻土耳其球員朱恩樂頭槌破門，幫助台灣男足在亞洲盃資格賽中，以二比一逆轉巴林。

明年一月底，花蓮高農足球隊將赴土耳其的安塔利亞進行移地訓練，陳浩瑋還特地返校為學弟加油，並代表母校向發起「夢想足球」計畫的出資者致謝，期望能以學長的身分，努力為學弟做榜樣。