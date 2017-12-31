〈北部〉花蓮港拚轉型 爭噸位級船進港歲修

2017-12-31

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮港積極拚轉型，搶攻各型船隻進港歲修業務，還出現難得一見的外島交通船先後進出船塢場面，「台華輪」和「台馬輪」兩艘交通船同框出現，花蓮港務分公司表示，這是有史以來僅見的榮景，也代表積極搶攻船隻歲修的成效已有進展。

總噸位八千一百餘噸、行駛高雄至澎湖間的交通船「台華輪」，昨天完成歲修駛離花蓮港，還未完成相關驗收作業時，另一艘總噸位五千餘噸、行駛基隆至馬祖間的交通船「台馬輪」，已迫不及待停在一旁碼頭等候駛入船塢內歲修。

船塢租金比其他港便宜

花蓮港船塢的優勢是比高雄港便宜約三成，高雄七天租金需一百萬元，花蓮港十天只要四十萬元，六百噸以下按天數計算，今年最大噸位為「台華輪」，明年已接到中鋼「通華輪」等船預約，未來還將積極招攬海巡、中油拖船，漁業署訓練船等各型船艦進港歲修，持續營造花蓮港成為繼高雄、基隆港外的歲修重要基地。

花蓮港乾船塢為東部唯一萬噸級乾塢，塢場與作業廠區堆置儲格明確寬闊，基礎設施具備，可供萬噸以下各型船進塢維修，目前除了萬噸以上、軍艦（保密設施不足）外，均可提供維修服務。

花蓮港務分公司指出，花蓮營運所的船塢可容納一萬五千噸船隻進入維修，長度達一百八十公尺、寬度廿九公尺、水深約九．五公尺，設施包括岸上絞機一對、岸淡水（可供船艙用水）、岸地下水（可供作業清洗用）、岸海水與消防海水接用設備、半露天式作業加工房、冷作房、固定式起重機、鑽台、塢肩堆置儲格與廠區堆置儲格等設施，作業場域設施完善。

業績比去年成長逾2倍

花蓮港務分公司表示，今年的業績大幅成長，包括「台馬之星」、「漁訓二號」、中油拖船「永安一號」、環能八號、中油「桃油三號」，還有海巡的「巡護一號」，加上「台華輪」及「台馬輪」，業績較去年成長二倍以上。