〈北部〉另類跨年街景 花蓮燈籠旗海飄揚

2017-12-31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市區街道元旦假期開始洋溢濃厚年味，萬盞大紅宮廷燈籠高掛，今年花蓮縣政府為趕在跨年時打造另類街景，還多準備三千四百六十四幅國旗，以直幅方式懸掛在十三鄉鎮市街道，旗海飛揚景緻搭配大紅燈籠，格外引人注目。

元旦過後不久，民眾就將準備迎接農曆春節，花蓮縣府每年都會選在新年前夕為境內重要道路掛上大紅燈籠，營造歡樂的喜氣氛圍，入夜後的燈籠將以跨燈及串燈等多樣形式點亮街景，讓人看了不免直覺新年腳步近了。

縣府為迎接二○一八年，今年也在街頭陸續懸掛三千四百六十四幅國旗，因國旗尺寸較大，還參酌內政部國旗懸掛禮儀網，採直式懸掛增加視覺效果，由於旗海飛揚相當壯觀，搭配喜氣洋洋的大紅燈籠，一度吸引許多路過民眾仰望直呼「紅的好幸福」！

社會處副處長陳加富說，過去國旗多採橫幅懸掛，但今年尺寸比往年大，是九十六乘以一百四十四公分的正六號旗，若採橫式懸掛就會伸入車道部分稍多，雖不至於影響駕駛人視線，但掛起來的效果不好，才會參酌內政部網站採直幅懸掛。

觀光處表示，燈籠是年節最具代表性飾物，帶有紅色喜氣及歡樂意涵，每年都會在固定時節點亮，除為民眾祈福，也成為花蓮歷年來的特有景觀，縣民只要一見燈籠高掛，就知道要為迎接新年做準備。

最受遊客矚目的花蓮跨年晚會，今晚也將首度以花蓮人文自然景點結合AR實境互動呈現，倒數結束後，則會有四分鐘的璀璨星空秀緊接登場，民眾可在倒數同時至「花蓮觀光粉絲團」專頁按讚，自拍活動照片後留言「花蓮跨年有go潮！」即有機會抽中Samsung Galaxy Note8、機票、五星級飯店住宿券及花蓮紅面鴨玩偶等好禮。