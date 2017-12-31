〈北部〉宜蘭「亮起來」 燈飾街景閃到過年

2017-12-31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭亮起來！縣政府在縣內重要路口、轉運站及火車站布置燈飾，從耶誕節時展現西洋風，到春節前夕將加掛紅燈籠，配合年節氣氛展現「台味」，希望宜蘭變得更美，吸引旅客留宿，提升觀光產值。

宜蘭縣政府本月份在礁溪轉運站、礁溪火車站、礁溪溫泉區、宜蘭市宜興路、丟丟噹廣場、幾米公園、縣政中心、蘇澳港務大樓、蘇澳港區、羅東鎮市區道路等地陸續增設燈飾，展現耶誕節西洋風，吸引不少遊客駐足拍照、打卡，照片在網路上不斷轉傳。

縣府往年只在春節旗艦活動「歡樂宜蘭年」期間裝設燈飾，今年斥資七百萬元，提前布置並擴大範圍，耶誕節就營造過節氛圍，首階段布置工作，呈現西洋風燈光效果；春節前夕啟動第二階段布置，在現有燈飾上吊掛紅色燈籠，增添「台味」，讓民眾感受過年喜氣。

每天下午從5點亮到12點

燈飾從每天下午五點亮調午夜十二點。縣府工旅處長陳長偉說，燈飾布置帶來浪漫氣氛，盼外地遊客到宜蘭旅遊時一併投宿，提升縣內飯店住宿率，有些飯店業者響應，自行布置同類型燈飾，帶給房客更多元視覺享受。

陳長偉說，燈飾布置除了觀光考量，也期許返鄉過年遊子，發現宜蘭「亮起來」，感受家鄉變美，縣府要用熱情又溫馨方式歡迎遊子歸來，邀他們進一步探索家鄉之美。

負責街景布置的藝術總監呂秉承說，這波設計用「宜蘭亮起來」為主題，礁溪、羅東設置耶誕樹、耶誕襪、薑餅屋，宜蘭市則是迎曙光「龜山朝日」的意象設計，採暖色系的綠色與紅色燈光，南方澳燈飾為藍、白色系，藍色象徵海洋，白色代表浪花，不久後，縣內耶誕燈飾會做小幅修改，耶誕襪改為狗造型，薑餅屋、耶誕樹搭配小狗剪影圖案一併變裝，喜迎狗年到來。