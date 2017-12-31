〈北部〉竹東圳取水閘門封閉 老農挑水苦

2017-12-31

希望2到3天放水1次

〔記者黃美珠／竹東報導〕新竹縣竹東鎮軟橋有機專業區農民，昨天抗議竹東圳取水閘門封閉半個月，卅公頃田地無水可用，老農被迫辛苦挑水澆菜，要求每隔二到三天打開閘門至少六公分供水。

北水局：研擬1週1次

經濟部北區水資源局副局長邱忠川說，竹東圳現因新竹農田水利會例行性歲修封閉，而今年降雨量約僅往年的五成，乾旱提早，將與新竹農田水利會討論一週放水一次，滿足農用需求的可能性。

軟橋有機專業區有機米第一產銷班班長彭信晃除自身田地飽受無水之苦，近日頻頻接到農友陳情，質疑軟橋位於竹東圳的「水頭」無水可用。

彭信晃說，竹東圳取水閘門封閉半個多月，軟橋地區約卅公頃農田缺水，距離閘門不到一公里遠的圳路已近乾涸，很多人只能挑水澆菜。彭信晃希望取水閘門每隔二到三天能打開至少六公分高，否則停供農用水應給相當補償。

近八十歲老農民陳秀雄說，他這半個月都挑水澆菜，一個早上挑四擔水走好幾百公尺，閃了腰還不夠澆，種的玉米都枯黃了。

邱忠川表示，將與新竹農田水利會討論一週放水一次滿足農用需求的可能性。不過，他強調，大新竹的水情已亮起黃燈，民生用水夜間減壓供應，工業用水也全面減供五％，必須衡量整體局勢來調配供水，而且需優先考慮公共利益和民生用水。