〈北部〉竹市中油油庫廢庫 打造「竹科X基地」

2017-12-31

賴清德見證 力挺推動科技廊帶

〔記者王駿杰／竹市報導〕啟用超過六十年的新竹市公道五路中油油庫，昨在行政院長賴清德等人見證下，正式停止供油，走入歷史，未來市府將打造「竹科X基地」；賴清德承諾全力支持推動科技廊帶，讓新竹市成為科技首都，帶動台灣整體發展。

賴清德說，中油新竹油庫固然在經濟上繳出漂亮的成績單，但對居民生活也有某種程度影響，在國家不斷進步，國人對生活品質要求不斷提升下，附近居民希望它搬遷是必然的事實，未來市長林智堅要結合各界推動科技廊帶，開一扇更大的門。

賴清德並表示，「產業創新條例部分條文修正案」與「外國專業人才延攬及僱用法」兩個發展經濟非常重要的法案已通過，前者有助於新創發展，後者讓台灣企業可向國際攬才，他也希望企業界為員工加薪，讓員工過好年。

中油新竹油庫因鄰近住商密集區，居民要求廢庫聲浪從未停歇，市長林智堅、民進黨立法院黨團總召柯建銘均將此列為重要政見。

林智堅說，上任市長後與柯建銘總召和歷任中油董事長數次溝通，終於成功廢除油庫，未來市府將與新竹科學園區攜手打造「竹科X基地」，推動「一園區二廊帶三支箭」產業政策。

二廊帶是光復路七公里創新創業廊帶及公道五路廿八公頃創新科技廊帶，而十九公頃台肥土地也已成功轉型為科技商務園區，未來將結合九公頃中油土地，由市府協助都市更新，加上租稅減免、SBIR（經濟部小型企業創新研發計畫）經費補助、共同開發的「三支箭」，朝向人工智慧AI、物聯網IoT等產業發展方向活化與轉型，打造具備生活機能與園區再升級的產業基地。

中油董事長戴謙表示，新竹油庫全盛時期有十八座大油槽，為配合地方發展、都市計畫變更，逐步縮小營運規模後決定關閉。中油將持續遷移市區油管、拆除油槽及相關輸儲設備、進行土地局部污染整治計畫，完成後配合市府都市計畫更新。