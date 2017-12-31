〈北部〉元旦新制市民卡搭機捷8折 轉乘享優惠

七大類行業 擴大塑膠袋管制
〔記者謝武雄／桃園報導〕元旦起桃園市有許多新措施，包含市民卡搭捷運或機捷轉乘都有優惠、增加性平免費法律諮詢、老屋修繕補助、敬老愛心卡八百點可搭乘機捷、七大類行業擴大實施購物用塑膠袋管制等措施，民眾要多加留意，若有問題可撥打一九九九市民服務專線詢問。
其中市民卡增加多項優惠措施，除搭乘機捷打八折，於一小時內搭乘公車、捷運享有五元到九元不等的轉乘優惠，持市民卡敬老愛心卡可使用乘車八百點補助搭乘機捷；桃捷公司也開賣電子票卡回數票，買十次送二次，元月期間購買可享買十送三優惠。
40年以上合法建物 修繕補助
另，四十年以上合法建築物，可申請老屋建築修繕及經營補助，建築整建最高補助四十萬元、室內修繕最高九十萬元；「藥粧、美粧、藥局」、醫療器材行、「家電攝影、資訊、通訊設備零售業」、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店等七大類行業，擴大實施購物用塑膠袋管制。
設籍桃園原民生 可請領補助
市府為照顧原住民族學生，設籍四個月以上者，國、高中學生可請領課業補習津貼，每年最高八千元；設籍四個月以上、就讀公私立大專院校的原住民族學生，每人每學期補助四千元，但須符合家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過當年度桃園市每人每月消費支出八十％的規定。