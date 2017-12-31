〈中部〉民進黨市黨部門口 遭貼百張符咒

2017-12-31

〔記者李忠憲／台中報導〕民進黨市黨部遭下符？民眾昨發現，位在豐原的民進黨台中市黨部門口遭貼上百張黃色符咒，上頭寫著「寧信世上有鬼，不願相信立委的嘴」等字眼，疑似對勞基法及空污不滿。黨部傾向不提告，但警方仍將全力追查，瞭解行為人動機。

民進黨市黨部昨一早被民眾發現，門口及鐵門上遭貼上百張黃色符咒，上頭印有「寧信世上有鬼，不願相信立委的嘴」及「九天應元過勞退散大天尊到此封印」等字樣。由於昨天黨部休息，民眾發現後立刻通知黨工，向豐原警分局豐東派出所報案。

警方循車牌鎖定6人

豐原分局表示，昨清晨七時獲報，立刻派員到場蒐證，現場張貼符咒是列印而成，用膠帶及雙面膠張貼，總計有百餘張。經調閱監視器，發現凌晨兩點多，有六人分乘四台機車從市黨部門口經過，涉有重嫌。目前從車牌聯絡車主，將請這六人到案說明。

黨部備案 傾向不提告

民進黨市黨部執行長翁誌偉表示，經瞭解後，懷疑是不滿勞基法修法的民眾或團體到黨部張貼，表達抗議。黨部尊重民眾任何意見表達，目前已向警方備案，但傾向不提告。

靜宜大學台灣研究中心執行長溫宗翰看過符咒後表示，該符咒符身、符尾都不完整，狀似鎮宅求平安的平安符，但在民俗上沒有任何作用，只是民眾用來表達訴求的道具。