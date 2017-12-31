〈中部〉西屯下石碑溪上游河岸 景觀煥然一新

2017-12-31

〔記者黃鐘山／台中報導〕西屯區下石碑溪上游河段老舊，且毗鄰逢甲商圈及福星公園人群眾多，經立委張廖萬堅爭取，已完成河岸欄杆及人行道改善工程，嶄新風貌與下游景觀相輝映；尤其結合水湳中央公園水往上流特殊工程，成為市民散步休憩的好地方。

張廖萬堅說，擔任議員時，就與上德里長林其永爭取下石碑溪景觀再造工程，九十八年完成下游（台灣大道至福星路）約一公里景觀及人行步道改善工程，成為當地居民重要休閒區域；但上游（櫻花福星橋以北）環境改造工程，卻苦無經費進行綠美化。

與下游景觀相輝映 成為當地城鎮風貌示範點

市府指出，逢福里長張文平反映，櫻花市場附近人潮眾多，民眾習慣在河岸邊運動，希望改善下石碑溪上游景觀，市長林佳龍要求都發局全力協助，並透過立委張廖萬堅向內政部營建署爭取補助，營建署及都發局分別補助一六八萬元及一八七萬元施工。

西屯區公所規劃改善弘孝路及惠來路三段兩側欄杆，弘孝路與福星路口下石碑溪沿岸步道，近日完成驗收。該河段自重劃後即未整理，與下游完成改善的景觀十分不搭調，目前景觀煥然一新，結合明年中央公園開放及水往上流的特殊景觀，將成為當地城鎮風貌示範點。

張文平感謝張廖萬堅協助，讓上游河段能煥然一新，解決人行步道損壞和亂丟垃圾的老問題，為居民帶來更好的生活環境。張廖萬堅則說，河堤風貌的改善，帶動整體景觀的提升，期許未來台中市每條溪流都能逐步改善，成為市民親水的最佳場所。