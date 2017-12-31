〈中部〉海灣繪本館開館 清水童趣新樂園

2017-12-31

〔記者李忠憲／台中報導〕清水「海灣繪本館」在立法院副院長蔡其昌及關懷地方社會行動者催生下，昨日熱鬧開館！現場舉辦一連兩天的開館活動，吸引許多親子到訪。蔡其昌表示，希望繪本館能帶給孩子想像空間及快樂記憶，成為他們的夢想樂園。

立院副院長蔡其昌催生打造

位於清水眷村文化園區內的海灣繪本館，昨舉行開館升旗儀式及慶祝活動。文化部長鄭麗君、立法院副院長蔡其昌、副市長林依瑩一同升起海灣繪本館旗，並翻開巨大的立體書，正式啟動海灣繪本館。現場也舉行繪本展覽、二手繪本交換，以及小朋友最愛的陸爸爸說故事，更有「冬日—暖市集」，吸引許多親子到訪位在田中央的繪本館。

海灣繪本館創辦人蔡其昌表示，兩年前，他與一群中部地區長期關懷地方的社會行動者，構思籌設成立「海灣繪本館」，希望打造能給孩子想像空間跟快樂記憶的夢想樂園。大家集思廣益，希望將藝文教育帶入鄰里，籌設一年期間，有許多人幫忙與協助，讓想法逐漸落實成熟，終於順利開館。

文化部長參觀 送繪本交流

文化部長鄭麗君表示，文化部十分關心兒童、青少年的文化生活，努力推動文化體驗教育，讓孩子除了學校課堂上的教育外，還可以到科博館、美術館甚至是繪本館閱讀，相信海灣繪本館將是未來文化體驗教育一個重要據點。

鄭麗君也特別贈送一本由台東瑞源國小廿六位師生共同創作的雙語繪本《捕捉太陽的女人》給海灣繪本館，她希望各地原創繪本可透過繪本館交流，讓多元文化教育從繪本開始，一起來交換台灣美麗的故事。

海灣繪本館由知名繪本作家「玉米辰」陳旻昱設計，他也兼任館長。外牆牆面上有一頭跳躍的彩色大翅鯨，是藝術家盧政憲創作的「飛行海灣的歌聲」。它代表俯瞰台灣從大安溪、大甲溪到大肚溪之間，海灣間環流波動連綿著田地與丘陵，像是一頭大翅鯨，而台中港北堤又像是大翅鯨拍浪的胸鰭。

進入繪本館，第一眼就看到飄浮空中的雲朵大翅鯨，館內四個房間分別展示「來自海洋呼喚的迴音」、「捕蝶人繪本裝置展」以及「一～一百隻小怪陶」、清水的泥染文化等。