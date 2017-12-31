〈中部〉紫南宮發錢母 300多人清晨搶頭

2017-12-31

〔記者謝介裕／竹山報導〕迎接「狗」年到來，南投縣竹山鎮紫南宮將在元旦發放首波「招財錢母」，昨日清晨五時起開放民眾排隊，搶頭香的人竟多達三百多人，在無法確認順序下，經土地公指示、見證，廟方人員最後由抽籤決定排隊號次，化解紛爭，也為「人敬神、神愛民」作了最佳註解。

明年是戊戌狗年，紫南宮狗年「招財錢母」套幣設計，一改過去盒裝傾斜方式，改為立式，以符忠犬精神，並取名「旺來富」，盼信眾又旺又富。

廟方都在元旦辦理錢母發放活動，但許多民眾都提早二、三天甚至一週前就來排隊「卡位」，廟方為免影響在地居民生活及排隊民眾的健康，今年訂定新的遊戲規則，從昨日凌晨五時起才開放排隊，怎料出現密密麻麻的人群，廟方清點人數，有三百多人符合「搶頭香」資格，經討論後，決定抽籤決定順序。

抽到一號的彰化民眾曾國彰說，本身從事滷味工作，因拿到錢母後，感覺生意不錯，所以年年都來排隊，如今抽到籤王，明年運勢一定會更旺。

來自基隆、就讀小三的蔡姓男童說，與父母親約定要湊齊雞、狗、牛等三人的生肖錢母，雖然基隆到南投很遠，但一家人都覺得值得。

紫南宮管理委員會主委莊秋安指出，元旦當天若在上午九時前排進隊伍，保證一定拿得到「旺來富」銀幣錢母，排進隊伍的前三百名信眾，還加贈金銀套幣。