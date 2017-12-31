〈中部〉溪湖國中校友 捐1500萬蓋圖書館

2017-12-31

〔記者顏宏駿／溪湖報導〕彰化縣溪湖國中昨天舉行創校六十一週年校慶以及圖書館落成剪綵儀式，而圖書館工程總經費為二千一百萬元，其中一千五百萬元由校友何世池所捐贈。何世池表示，鄉下資源少，但窮不能窮教育，希望能拋磚引玉，讓孩子從廣泛的閱讀中獲取知識和世界觀。

五十三歲的何世池畢業於溪湖國中，目前是友達集團旗下廣明光電的總經理。他表示，溪湖鎮的人才很多，他稱不上傑出，也不算優秀，只是希望家鄉能更好，也盼望能有更多人能回饋鄉里。

他說，台灣唯一的資源與競爭力就是人才，但城鄉差距越來越大，本著「愛讀書的小孩不會變壞」、「知識就是力量」便興起捐贈圖書的念頭，也期待更多人投入作公益。

校長余立焜表示，學校原本的藏書和閱覽中心，都是設在教室內，學習環境較為簡陋，這次因為有校友何世池拋磚引玉，又有縣府補助六百萬元，方能打造一座具現代感的圖書館。未來，除了作為溪湖國中師生的閱讀中心外，為了讓它發揮社區知識力量的功能，也會開放給鎮民使用，每天開放到晚間九點。

彰化縣長魏明谷昨參與剪綵儀式，他表示，感謝校友何世池拋磚引玉，捐贈一千五百萬元回饋學校、回饋社會，縣府相當重視教育，不管在數位及雲端科技的運用，在軟硬體都有所充實，也歡迎民間共同做公益，在政府有限的資源下能共同提供優質的環境與設備，讓小朋友有優質的環境學習。希望能有更多成功在地企業家回饋鄉里，造福更多學子。

「進學館」為一座兩層樓建築，樓地板總面積約二百一十坪，外觀造型設計具現代感，內部建置有個人視聽區、閱覽室、團體視聽室、團體討論室等。