〈中部〉接駁車出列 日月潭跨年迎曙光

2017-12-31

〔記者謝介裕／日月潭報導〕節能減碳從搭乘接駁專車做起！歡送二○一七喜迎二○一八新年到來，日月潭國家風景管理處與魚池鄉公所元旦三天連假攜手同心，將睽違五年復辦的日月潭跨年花火派對，與金龍山迎曙光活動結合，推出「日月潭跨年系列」活動，昨公布「接駁專車服務」計畫，讓民眾免去找停車位的麻煩，開心跨年、迎曙光。

跨年花火派對 今晚六點起載客

日管處表示，跨年花火派對採雙主場開唱，分別於水社梅荷園及伊達邵碼頭廣場舉行，並在兩處潭面各施放八分鐘絢爛湖畔煙火，晚會當天，若中興停車場停車位已滿，建議遊客前往向山停車場停放，再搭免費接駁車至水社碼頭參加跨年煙火派對，接駁車搭乘時間自三十一日下午六時至翌日凌晨一時止，視實際交通狀況每班次約三十分鐘，呼籲民眾多加利用。

跨年夜後，緊接著金龍山迎曙光活動接棒登場，金龍山海拔僅八百二十公尺左右，但卻擁有雲海、琉璃光、曙光等在高海拔山區才看得到的美景，成為中部首屈一指的低海拔迎曙光勝地。

金龍山迎曙光 明清晨五點首發

迎曙光活動在二○一八元旦清晨四時三十分展開，首班接駁車將在當日清晨五時發車，區分紅線（水社）、藍線（伊達邵）及綠線（魚池）等三條路線，且接駁車輛前方會懸掛「免費接駁車」、「路線名稱」等字樣供大家參考及搭乘，除綠線之外，其餘路線皆為單趟定點接駁，且三條路線回程末班車，都同樣在上午九時發車，提醒民眾注意時間，以免權益受影響。

惟日管處強調，原則上迎曙光接駁專車，只提供「進場」與「散場」的接駁服務，民眾在迎完曙光後，可自行選擇回到日月潭參與小農市集、自行車環潭等活動，或是到埔里、車埕等附近鄉鎮繼續遊玩，相關訊息可上日管處官網查詢。