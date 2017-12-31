〈中部〉空品即時預報 雲林元旦起看得到

2017-12-31

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕愈來愈多學術研究證實空氣污染會影響健康，雲林縣府與國內氣象業者合作，明年一月起針對雲林在地空氣品質狀況及變化提供即時預報分析，協助民眾提早做好防護措施；另今天跨年夜冷氣團南下、空品不佳，雲縣衛生局提醒民眾外出跨年要注意保暖、戴口罩。

雲林縣環保局代理局長張喬維表示，目前空品變化主要是依環保署每日預報資料來因應，但預報範圍並未細分各縣市狀況，加上雲林境內有傳統工業區、六輕離島工業區及濁水溪揚塵等多重影響，環保署預報模式無法完全反應現況，甚至因與民眾實際感受有極大落差，引起質疑，甚至影響民眾信任度。

全縣分四區四個時段呈現

張喬維指出，有鑑於此，環保局與氣象業者合作，將從明天起針對縣內空氣品質狀況做詳細預報分析，全縣將分北區、海區、中區及山區等四區，北區有莿桐、西螺、二崙、崙背及麥寮等五鄉鎮，海區有台西、四湖、口湖及水林等四鄉鎮，中區有虎尾、斗南、大埤、土庫、褒忠、元長、北港及東勢等八鄉鎮，山區有林內、斗六及古坑等三地。

張喬維指出，預報的空品時間為當日夜間及隔日上午、下午與夜間等四個區段，民眾可每天上環保局網站或環保局臉書查詢，隨時掌握空品狀況，必要時提早做好防護。

今跨年夜變冷空品也不佳

另氣象局預測，大陸冷氣團明日南下，跨年夜氣溫驟降，衛生局長吳昭軍表示，參加跨年民眾要注意保暖，加上因空氣品質不佳，有呼吸道疾病民眾避免從事戶外活動，若要出門最好戴口罩，平安健康迎接二○一八。