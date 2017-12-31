〈中部〉一個都不放棄！ 弱勢生開口說英語

2017-12-31

大林三和國小 五位師資投入

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣大林鎮三和國小學生數二百五十一人，弱勢學生比例達五成，文化刺激相對較少，致英語能力M型化，約兩成學生幾乎自我放棄，學校前幾年都無正式英語教師，這個學年度才來了英語專長教師劉心瑜，校方也爭取到教育部引進加拿大籍教師Shawn，「一台一外」師資搭配，連資源班學生都開心學英語，三個多月就收到教學效果，現在英語已成學生最喜歡課程。

校長蔡明昇說，以往參加英語才藝活動，需要二、三十位小朋友上台時，有些孩子不敢開口英語，嘴巴張著大大，卻沒有發出聲音，宛若是「英語啞巴」，為鼓勵學習落後的孩子勇敢學習，英文老師常利用下課、午休時間幫忙補救教學，現在小朋友上台有自信，大方開口說英語，英語能力有進步。

補救教學奏功 學童自信開口

蔡明昇強調，劉心瑜與Shawn的「一台一外」師資搭配，發揮火車頭角色，加上校內英語師資還有另一位自美國學成返國的英語專長替代役、兩位崇仁護專應用外語系實習老師，可謂堅強陣容，讓學生英語能力大躍升，參加比賽成績耀眼。

民雄薪傳二手書店 幫拉一把

無獨有偶，民雄薪傳二手書店開辦「清寒學業低成就學生免費一對一家教」，受輔導教學的一百二十三名學生，在最近的月、段考成績，只三人持平，其餘成績都躍進，一位在全班十八人中，排名倒數第二的學生，這次一舉攻到第三名，四科成績合計進步一百八十五分，連最頭痛的數學也進步四十八分，書店創辦人黃金山頒發獎學金鼓勵他們再接再厲。

一對一家教 孩子成績大躍進

黃金山說，「一對一家教」實施後，原本低成就的學生有如枯木逢春，學業成績大都明顯進步，為避免進步後鈍化，再祭出以月、段考成績為依據的獎勵措施，擠進每班前三名者分別頒給兩千、一千五百與一千元獎學金，學業進步獎五百元、單科一百分的一百元及獎狀。

東榮國小校長鄭秀津說，學業成績低成就學生缺乏翻轉的機會，黃金山號召熱心人士提供孩子好的學習環境，期待學生勤奮學習，持之以恆。