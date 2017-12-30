〈南部〉與跑票議員做伙？ 黃偉哲、陳亭妃駁

2017-12-30

黃陣營︰當市長不分黨派 盼黨部中立

〔記者邱灝唐、蘇芳禾／綜合報導〕民進黨台南市長初選白熱化，近卅名資深黨員昨前往市黨部陳情，以立委黃偉哲、陳亭妃為求在黨內初選勝出，與被開除黨籍的市議員合作，要求「開除兩人黨籍」；不過，黃偉哲陣營反指整起事件處處可見黨部操作痕跡，顏純左到底是參選人還是黨部主委？有違黨部中立立場。

顏純左︰身為黨部主委必須接受陳情

對此，顏純左回應表示，陳情黨員王清政確實是他的玉井區後援會會長，黨部的確也代發採訪通知及新聞稿，儘管如此，這些資深黨員同樣代表基層聲音，他身為黨部主委，必須接受陳情，而黃偉哲應說明為何和在議長選舉中與李全教搭檔的郭秀珠結盟，成立曾文溪聯合後援會，未來將如何面對行政院長賴清德所堅持的民主價值？

黃偉哲陣營則表示，市黨部主委顏純左疑以參選人之姿，將個人選舉操作包裝成黨員陳情，顏純左主委不應「球員兼裁判」，發表似是而非言論攻擊對手，加劇黨內紛爭與衝突；尤其是昨天的陳情行動，處處可見操作痕跡，黃偉哲一直強調民進黨是全面執政的全民政黨，未來當選市長不分黨派、不計恩怨，也請顏純左主委嚴守黨務中立。

陳陣營︰當全民市長 相挺不分黨派

陳情黨員也抗議因議長選舉跑票而遭開除黨籍的市議員莊玉珠、蔡秋蘭及梁順發都幫陳亭妃站台，顯然違反黨紀，陳亭妃陣營表示，陳亭妃參選目標是當全民市長，照顧每位市民，建設每個角落，後援會成立由不分黨派的議員站台及市民支持陳亭妃，都由各後援會邀請，陳亭妃本人絕對沒有逾越黨紀成立聯合服務處，身為民進黨現任立委及現任中常委，非常瞭解黨的分際。

對此，民進黨中央黨部發言人吳思瑤表示，縣市長選舉將依循黨中央規劃之初選期程辦理。此一個案陳情目前是由地方受理，黨中央不予評論。