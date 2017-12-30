〈南部〉40校老廁所整建 上廁所不用憋氣

2017-12-30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市教育局逐年投入經費改善校園公廁，一○五年至一○六年度編列兩億五千萬元，整建公立國民中小學老舊廁所，今年補助四十校整建廿年以上老舊廁所共一一六間，小朋友開心地說：「新的廁所好棒，都不會臭，以後不用再憋氣上廁所了！」

教育局表示，使用逾廿年的學校廁所，常有通風採光不良、台階高度差、格局及設計陳舊、如廁空間狹窄等問題；已完成的校園廁所，造型貼圖各有巧思，環境通風明亮易整理，有別於以往傳統廁所格局，不再讓人望之卻步！

新市國中融入課程 秀馬賽克藝術

新市國中原有校舍廁所是水泥隔間，台階有高度差，廁間極度狹窄，通風採光不佳。經整體改善後，將管路重置，利用輕隔間營造友善空間，地面平整，寬敞明亮通風；更炫的一招是，將廁所美學融入課程與教學，結合美術班專業師資及學生，實際在廁所中展現創作，各樓層不同顏色的馬賽克磚，打造出獨一無二的風格。

土城國小 呈現台江環境意象

白河區大竹國小是偏鄉小校，該校廁所採明亮簡約風格，運用人性化巧思營造如廁空間，例如各廁間皆設有沖洗裝置，方便使用者清洗需求，保持廁間清潔，令人耳目一新，而土城國小廁所結合學校特色，呈現台江環境意象。

教育局表示，打造友善、人性、在地化的優質校園廁所，自一○三年度起推動國中小廁所整建計畫，一○五年起更以專案推動，明年度將再投入七千七百萬元，改造全市國中小老舊廁所。