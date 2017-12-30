〈南部〉《2017新聞回顧2》高雄設廠 華邦電投資3350億

2017-12-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕半導體ＤＲＡＭ大廠華邦電子，今年九月正式宣布將在路竹的南科高雄園區，設立十二吋晶圓廠，總投資金額高達三三五○億元，總計可提供二千五百人就業機會，有助高雄半導體上中下游產業聚落，逐漸成形。

這起投資案是繼台積電五千億元的五奈米、三奈米製程後，國內最大的半導體廠投資案，也是高雄電子業有史以來，最大規模的單一投資案，彌補台積電未選擇高雄設立三奈米廠的遺憾。

高雄市長陳菊透露，新加坡曾祭出許多優惠條件，爭取華邦電前往設廠，但華邦電綜合考量後，最後仍選擇深耕台灣、投資高雄。

華邦電需求的南科高雄園區土地約廿五公頃，新廠將用於生產利基型動態隨機存取記憶體（ＤＲＡＭ）、快閃記憶體。

經發局長曾文生指出，高雄電子產業，以往以面板、半導體封裝（如日月光）為主，華邦電落腳南科高雄園區後，另一國際大廠默克化學，也選擇南科高雄園區成立亞洲區ＩＣ材料應用研發中心，都有助高雄半導體上中下游產業聚落更為完整。

華邦電董事長焦佑鈞強調，預計明年第二季底動土，十五年內投資三三五○億元，趕在二○二○年量產，總共需求二千五百名高階人才。

高市府曾針對如何吸引年輕人回流高雄進行研究，發現台灣半導體產業促進就業的效果，是一般傳統石化工業的三．二倍，未來將持續爭取相關廠商來高雄投資。