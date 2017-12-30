〈南部〉電動大眾運輸工具元年 2018拚了

2017-12-30

明年春節後 電動汽車共享試營運

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市明年進入電動大眾運輸工具元年，最快在明年春節後，開放第一階段電動汽車共享系統試營運；電動公車明年也將大幅增加到一五○輛；第一艘新建電力渡輪明年初也將加入營運，第二艘則於明年底營運。

電動公車增到150輛 電力渡輪也加入

此外，交通局規劃於明年三月，開闢捷運黃線先導公車，共有二線，黃一線行經長庚醫院、澄清湖、建功商圈、市府四維中心、三多商圈、亞洲新灣區；黃二線行經長庚醫院、澄清湖、市府鳳山中心、衛武營、議會、五甲商圈。目前確定由漢程、港都客運接手，都以全新電動低地板公車服務。

交通局長陳勁甫指出，將全力推動電動大眾運輸工具，希望對改善高雄空污有幫助。

高雄市率先全國引進的「電動汽車共享系統」，今年十月在「生態交通全球盛典」先設置示範租賃站，讓民眾免費體驗，獲得不錯好評。

捷運黃線先導公車 採用電動低地板

交通局昨宣布，預計最快在明年春節後，將開放電動汽車共享系統第一階段試營運，明年五月將完成五處電動汽車租賃站、提供至少九輛電動汽車營運，後年五月建置完成五十處租賃站、提供八十四輛電動汽車營運，費率暫定每半小時一五○元。

電動公車方面，目前全市僅有四十三輛，明年將大幅增加到一五○輛，預計二○三○年達到一○六○輛，完成全面採用綠能電動公車的目標。

另外，高雄市第一艘全新建造的電力渡輪「旗福一號」，將於明年元月三日加入旗津—鼓山航線營運，第二艘「旗福二號」則預計明年底加入。

至於採鋰離子電池充電的無人駕駛小巴，十月起的開放試乘已結束，共有八千多人次體驗。交通局透露，交通部計畫於明年上半年，修改交通相關法規，解決無人駕駛小巴的路權問題，屆時交通局會視修法結果，研擬是否推出新路線。