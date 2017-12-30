〈南部〉長濱八仙洞淨空 打造「國際級」遺址公園

2017-12-30

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣八仙洞是台灣年代最久遠的史前遺址，縣府文化處陸續清除十一處遭占用洞穴，縣長黃健庭、中研院院士臧振華昨天下午走訪恢復原貌的八仙洞，縣長黃健庭表示，將向中央爭取三億元前瞻建設計畫，希望結合最先進智慧科技朝觀光、教育方向發展，讓民眾了解八仙洞的歷史過往，成為國際級的遺址公園，帶動地方產業發展。

上溯舊石器時代、年代最久史前遺址

八仙洞位在長濱鄉北側，民國五十七年由台灣大學考古隊教授宋文薰帶領挖掘，發現洞穴堆積底層有豐富的舊石器時代文物，是台灣年代最久的史前遺址，民國九十五年經中央指定為「國定遺址」。八仙洞約有卅個海蝕洞穴，其中約十一個洞穴曾遭人占用蓋神壇，靈岩洞從日治時代即遭占用，距今八十年，文化處自民國一百零三年以民事訴訟、溝通協商方式，逐步清理地藏洞、海雷洞、永安洞、觀音洞、靈岩洞，十二月初拆除搬遷最後一洞─潮音洞。

30海蝕洞穴11遭占蓋壇 潮音洞月初搬空

文化處長鍾青柏說明，八仙洞距今約兩萬七千年到三萬年間，是台灣最早的考古遺址，也最能代表台灣主體論述，再加上是國際上少見的「洞穴型考古遺址」、也是台灣唯一的洞穴型考古遺址，縣府希望朝教育、觀光方向發展，向前瞻基礎建設計畫提出「國定八仙洞遺址建設國際級遺址公園暨再現台灣史前現場計畫」。

爭取前瞻3億經費 後年重現史前洞穴

他進一步指出，將與東管處合作推動八仙洞打造計畫，預計分三年三期共三億元經費，希望明年開始詳細規劃、舉辦公聽會，後年在遊客中心重現史前洞穴情境展及AR、VR等體驗，並進一步整修步道等。

黃健庭表示，未來希望八仙洞能成為國際級景點，相關規劃、建設不一定要由縣府來做，若中央願意投注更多國家資源，讓八仙洞遺址公園做得更到位，縣府樂觀其成。