〈南部〉公民團體︰修復府城水文正是時候

2017-12-30

記者洪瑞琴／專題報導

代理市長應放手一搏

審視過去、展望未來，台南新芽協會理事長嚴婉玲認為，台南這幾年似乎讓外界覺得升格直轄市變得不一樣，可是就在地觀感交通照樣壅塞，各項政策頂多是錦上添花，觀光客變多而已，沒有重大建設不代表不好，代理市長李孟諺雖只剩一年任期，但正因如此，沒有選舉包袱與民意壓力，里鄰整併案以及古河道再現歷史紋理、台南舊魚市場原地保留，更要放手一搏，開啟城市發展新思維。

台南公民智庫執行長黃建龍也指出，民間工程挖到南河港舊河道時，市府立即要求停工，這種效率比以前快，顯見李代理市長沒有選舉壓力，尤其他是水利專業出身，竹溪流域景觀整治又已啟動，值此契機修復府城水文正是時候。

台南社區大學校長林朝成表示，全國PM2.5空污問題嚴重，台南無可逃避必須深思制定更積極因應之道，還有龍崎牛埔文化地景保留議題，期待新的一年，市府明確承諾環保生態新希望。他也認為，其實台南具有公民社會帶頭示範優勢條件，可惜這一、二年行政體系漸有官僚化趨勢，盼望公部門未來創造更多公民參與市政治理的機制。

全國工業區廠商聯合總會南區聯誼會副會長季惠卿表示，每六個月例行與各工業區代表座談意見，希望未來新市長改為三個月，尤其是政府宣示非核家園政策、節能省電、一例一休等議題攸關業界發展，應該多作政令宣導契合民意。