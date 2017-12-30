〈南部〉鐵路地下化 明年可取得九成同意

2017-12-30

記者洪瑞琴／專題報導

市區鐵路地下化工程爭議尚未平息，代理市長李孟諺表示，估計明年可取得九成同意，按工程進度執行拆除，至於其他未同意的住戶，將再逐戶拜訪溝通尋求配合。

李孟諺︰將全力推大型投資案

李孟諺表示，賴院長帶領市政第一任首重「強化體質」，例如改善淹水問題、健全大台南公車路網，第二任啟動大建設「練功」，他接下來的最後一年代理任務，包括麻豆工業區發包、新吉工業區完工，促進就業機會之外，二億元以上大型投資案由他主持專案會議全力推動，目前列管十八件星級飯店新建案、十一件政府與民間合作的產業園區與四件商業設施，大破大立讓台南躍進。

至於台南鐵路市區地下化，李孟諺說，內政部已核定徵收計畫，仁德段也已開工，目前進行管線遷移作業，加上專案照顧住宅明年二月就可交屋入住，查估拆遷戶數三二三戶中，已有八成申購登記，一成是住外縣市表明不購屋，預計明年取得九成徵收同意書，明年底前依施工進度完成這些同意戶拆除，其他尚未同意的戶數將會逐一拜訪，用最大誠意化解問題。

國際棒球中心 調整項目重招標

號稱打造「東方威廉波特」指標建設的台南亞太國際棒球訓練中心工程，卻是四度流標，工務局表示，檢討原因主要是物價不斷上漲，工程預算沒有利潤、工程限期問題，致使廠商裹足不前，已要求設計團隊在不影響公安前提下，在六．四七億元預算中調整工程項目，包括修改基地內道路舖面及景觀等，已重新上網招標，將於明年一月十九日開標，期望趕上一○八年七、八月WBSC U12世界少棒錦標賽事。