〈南部〉市政回顧與展望 縮衣節食推建設

2017-12-30

記者洪瑞琴／專題報導

台南升格直轄市將進入第八年，其實預算規模一直維持八百億之譜，比其他五都少，而且「縮衣節食」中推動路平、治水、公園等建設，明年市立美術館、水交社文化園區也將陸續完成。

拚還債 明年預算首度不必舉債

市府統計，原台南縣市合併之初，總債務高達一千億餘元，今年底降至八百五十億元，這兩年都達到歲計盈餘，償還了一二七億元；而且一○七年度總預算編列，歲入及歲出各八四八億餘元，首度不必舉債達到預算平衡，加上公債法已修正通過，舉債空間從縣市合併前的舉債上限瀕臨破表到擁有五百多億，等於是讓下屆新市長「荷包滿滿」配合中央前瞻計畫推動台南關鍵發展的建設。

代理市長李孟諺說，南縣市合併升格以來，因為「財政收支劃分法」仍未完成立法程序，預算規模還停留在縣市的加總，在面臨歲入自有財源不足，巨額負債必須償還前提下，明年度預算能夠不舉債達到歲入歲出平衡，實在不容易。

推減碳 設公園、太陽能系統有成

各區的區域公園紛紛設立，例如東區「都市之肺」平實公園已開放，如同一座隱身城市的森林公園；另外，鼓勵民間投入推動屋頂設置太陽光電系統，減碳量約廿三．六萬噸，相當於七二四座台南公園的年減碳量。

前瞻第一期預算 核定一一九億

中央前瞻基礎建設第一期特別預算，目前核定一一九億餘元，包括綠能建設卅九億元、水環境建設卅四億元、軌道建設卅億元、城鄉建設十二億等，其中新營與鹽水的「雙星拱月」計畫，結合糖廠鐵路及月津港歷史風貌園區，重現月津風華。

沙崙綠能科學城 明年二月開工

沙崙綠能科學城計畫正式啟動，研究中心將在明年二月開工，包括無人自駕車的示範場域、聯外道路、汙水處理系統都會持續進行，將帶給沙崙高鐵特定區嶄新的風貌。

對於平衡南北發展，李孟諺明年新政將運用新營原南縣議會，投入一億五千萬資金成立創新育成基地，著重人工智慧及相關產業技術；他表示，這是創業加速器的做法，協助青年就業及創業，提供三至六個月的創業訓練養成，而民眾所關切的環保、幼托、成家創業的議題，也是市府最積極推動的政策，期為民眾打造一座幸福健康城市。