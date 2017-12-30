〈南部〉率全國之先 毒品防制局揭牌

2017-12-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市率全國之先，成立毒品防制局，昨天正式揭牌了！

台灣的毒品問題年輕化，高雄市藥癮個案初次施用年齡十八歲以下者將近三十％，二十五歲以下更高達六十四．三％，毒品已成國安問題。

目前六都在衛生局下，設有毒品危害防制中心，為呼應中央的反毒決心，高市府於今年五月通過設立毒品防制局，等於是把衛生局轄下的二級單位，提升為一級機關。

整合防毒拒毒戒毒緝毒

市長陳菊昨參加揭牌典禮時說，面對台灣毒品氾濫，高雄市率全國之先，成立毒品防制局，整合防毒、拒毒、戒毒、緝毒四大工作，她強調「毒品防制是為了拯救下一代，每挽救一人，就是挽救一個家庭。」

法務部次長張斗輝致詞時說，統計在監收容人，超過四十八％是毒品案，若加上因吸毒而搶劫、竊盜的案件，與毒品案直接或間接相關的收容人，比例超過一半。他希望各地方政府能向高雄看齊，將毒品防制中心的位階提升。

張斗輝也提出警訊，指新興毒品愈來愈氾濫，從吸毒死亡者驗出的毒品種類，已從往年的一．九種大幅攀升到四．二種，法務部今年優先篩檢轟趴、汽旅查獲的毒品。

首任毒品防制局局長，由前高雄市警察局副局長宋孔慨擔任，他表示，台灣毒品盛行率約一．二九％，估算高雄約三萬六千人有毒品問題，但社區的隱性毒癮者（指未被發現的藥癮者）得再乘上十至十五倍。