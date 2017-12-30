〈南部〉明年有線電視收費 年繳省240元

2017-12-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府昨公告明年五家有線電視系統的收視費用上限，均與今年相同，但半年繳與年繳的折扣都增加，年繳平均每月可節省二十元，此外並要求業者實施基本收視費用分組付費。

市府公告收視費用上限

高雄市有線電視費審委員會決議，明年各家的基本頻道收視費，都與今年相同，慶聯、港都每戶每月五百元為上限，鳳信每戶每月五一○元為上限、南國每戶每月五五○元為上限、新高雄採四組方案供訂戶選購，基本普及組每戶每月四五○元為上限。

至於裝機費維持五百元，單一分機費（主機裝設時零元、主機裝設後三百元）、移機費（室內三百元、室外五百元），復機費（契約終止三個月內零元、三個月後五百元），高雄市新聞局強調都是全台最低價。

明年五家有線電視系統，半年繳折扣將由現行少七十五元增加到九十元，等於每月少繳十五元，年繳折扣則由少一八○元增加到二四○元，平均每月可節省二十元，因此選擇年繳更優惠。

此外，社會局登記有案的低收入戶，仍維持免收基本頻道收視費、裝機費、分機費、復機費、移機費。

費審委員會表示，目前除了新高雄實施基本收視費用分組機制外，慶聯、港都、鳳信及南國也推出各式加值頻道收視組合，提供訂戶加價選購。

委員會也要求業者，應配合國家通訊傳播委員會的期程，實施分組付費。

費審委員會並做出八項附帶決議，包括提撥用於公益回饋的金額不得低於稅後淨利八％、纜線器材地下化、尊重消費者選擇權並保障訂戶個人資料等。