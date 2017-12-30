〈南部〉屏市Pbike再增2站 明年延伸鄉鎮

2017-12-30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市公共自行車Pbike新增兩個站點，並於昨天啟用，目前屏東市已增至三十二站，明年將走出市區，春節後預定歸來、潮州車站等兩新站點動工，透過捐贈與引進共享單車業者，盼明年底前再設二十站，雖年虧損約七百萬，但縣長潘孟安仍強調，Pbike非營利，前半小時免費不會改變。

慈鳳宮、扶輪社捐贈 位在站前廣場

昨日新增兩站點均位在屏東火車站前廣場，分別是由慈鳳宮、屏東各扶輪社捐贈，每站含站體、三十二部自行車、一年營運費共一百三十萬元；在屏東慈鳳宮廣場的捐贈儀式後，縣長潘孟安率隊騎上Pbike，前往火車站宣示新站點正式啟用。

縣長潘孟安表示，目前三十二座Pbike租賃站分布在屏東市區重要藝文、觀光及交通點，已委託顧問公司完成Pbike延伸至鄉鎮的評估，明年初將先進行歸來火車站、潮州火車站兩個新站點，未來也計畫讓共享單車業者加入，讓公共自行車服務範圍更綿密。

縣府環保局表示， Pbike在一○三年營運後，廣獲民眾好評，使用率日益增加，累積使用人次逾一百七十萬人次，平均每日每車周轉率約三．七四次，使用客群超過一半為學生，百分之二十三以上是在屏東車站附近的唐榮國小站租用。

空污基金補助1200萬 年虧損7百萬

縣府每年運用空污基金，補助Pbike一千二百萬元營運經費，委由高捷管理，由於民眾多利用前半小時免費服務，每年虧損約七百萬，對此，縣長潘孟安表示，Pbike的使用族群以學生為主，還有許多家庭主婦、上班族，為鼓勵縣民多利用綠色載具，讓大家更方便，前半小時免費的政策不會取消。