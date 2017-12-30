〈台北都會〉捷運關渡站女子跳軌 議員促加速月台門建置

2017-12-30

〔記者黃建豪、蕭婷方、陳恩惠／台北報導〕台北捷運關渡站昨下午發生女乘客跳軌事件，台北捷運公司指出，女乘客是在列車進站前跳入軌道，遭緊急停駛的列車捲入車底，後腦勺遭擦撞有明顯外傷，當場失去意識，被送往淡水馬偕醫院，至今仍昏迷；期間一度造成淡水信義線忠義站至竹圍站須採單線雙向運行，約半小時後才恢復正常營運。

台北捷運公司表示，該名年約四十歲的盧姓女乘客約在昨天下午一時卅七分跳入軌道，因列車緊急停駛，造成忠義站至竹圍站採單線雙向行駛，班距延長為約十五分鐘，並啟動捷運北投站至捷運淡水站之間的接駁公車，直到下午二時一分才恢復正常營運。

消防局一一九勤指中心指出，盧女往鐵軌跳下時，落在兩條軌道間，列車從盧女頭頂穿過，將她壓在底部，因擦撞造成盧女後腦勺有外傷，警消將她救出後送往淡水馬偕醫院急救，目前仍昏迷中。

調查發現，盧女家住新北市淡水區，家屬指盧女沒有精神病史，只是近來不知怎地心情不好，經常語無倫次，還會喃喃自語，不清楚尋短原因。

北捷提醒，依照大眾捷運法第五十條規定，妨礙行車可處一萬元以上、五萬元以下罰鍰，後續將視情況追究責任，也呼籲民眾珍惜生命。

對於再次發生跳軌事件，作為防範機制的月台門仍未完成全面建置，北市議員何志偉批，北市至今仍有十六捷運站尚未建置月台門，建設拆得快、做得慢才會釀此憾事。

北捷︰建置進度未落後

北捷回應，捷運共有一一七個營運車站，其中一○一個車站已建置月台門，剩下十六個還沒完成的車站，包括昨發生跳軌事件的關渡站，按照預定期程，會在明年七月前陸續完成，建置進度並沒有落後。