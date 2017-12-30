〈台北都會〉蔡壁如辭主任 藍綠議員︰為選舉布局

2017-12-30

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲昨證實，辦公室主任蔡壁如將做人事異動，離開市長辦公室主任一職，擔任有給職市政顧問，柯表示，這僅是進行府內職務分工，認為蔡壁如個性太直白、不適合處理人際關係，至於新接任人選，北市府表示尚未定案。

柯：她太直白 不適合處理人際

蔡壁如是柯文哲最重要親信，兩人一路從台大醫院到北市府，至今共事超過廿年，柯走進北市府唯一帶的人就是蔡壁如。柯總說自己身邊有三個最重要女人，除了母親、妻子外就是蔡壁如；前幾天柯文哲上任三週年記者會，還不忘感性向蔡壁如言謝。

有權無責免備詢 爭議不少

回溯蔡壁如任辦公室主任三年，包含大巨蛋案私下與遠雄董事長趙藤雄碰面喬蛋；今年雙城論壇將柯的講稿送給中央；北農人事爭議，甚至富邦產險新任官派獨董酬庸案，外傳柯僅與蔡壁如討論。蔡壁如影響市政甚深，卻不用至議會備詢、不受到監督，因此長期遭批為北市府最「有權無責」之人，引起不少爭議。

柯文哲昨對此表示，蔡不擔任辦公室主任一職是因為個性太直白，不適合處理人際關係，才會將職務重新分工，未來會讓蔡處理府內會議、管考追蹤，正在討論中；柯並表示希望未來人選可以「圓滑世故」一點。

面對外界質疑人事調整有選舉考量？柯、蔡二人昨均強調無選舉考量。柯甚至向媒體抱怨，「這個國家都這樣，什麼都泛政治化」。

市府官員認蔡調職無實質意義

據了解，蔡壁如雖不再擔任辦公室主任，但辦公座位仍在市長室，市長室會議、晨會的會議決議最後還是要通過蔡壁如，不少官員認為蔡的職務調動對市政運作並無實質意義。

對此，藍綠議員也直指，蔡職務調動實為明年市長選舉提前布局。市議員汪志冰表示，市政顧問職權歷來由市長授權，甚至可以對外處理一切事務，反觀辦公室主任處處受行政體系箝制，現在轉換職務反是給蔡壁如更多彈性與空間處理「外交關係」、顯為選戰布局。

市議員顏聖冠也指，蔡壁如名字早與柯文哲緊密連結，職位不是重點，柯對蔡的信任不會因蔡辭去辦公室主任而改變。

至於未來接手人選為何？蔡壁如接受媒體電訪時曾表示，「希望新的主任可以安撫議員，有考慮找民進黨的人來接」；雖市長柯文哲接受媒體採訪時緩頰，「人選不限定為民進黨籍、黨籍非唯一考量」，卻也影射北市府與民進黨府會關係長期不睦的事實。

對此，市議會民進黨團總召許淑華說，府會關係不好是柯文哲長期「管不住自己的嘴巴」所致，況辦公室主任是協助市府正常運作，與政黨、府會關係無關；此外，主任的角色將在明年選舉弱化，因此誰來當都無所謂，重點是柯文哲府外的選舉布局，蔡任顧問可插手外部業務。