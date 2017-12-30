〈台北都會〉程式設計解題王 忠孝國中王品翔盼進微軟

2017-12-30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕就讀北市忠孝國中九年級的王品翔，小學開始接觸程式碼，從此一頭栽進程式設計的世界，今年參加網際網路程式設計全國大賽奪得國中組冠軍，有機會成為國手代表參加國際資訊奧林匹亞。王品翔說：「希望未來能進入微軟，成為一流程式設計工程師。」

有機會代表參加國際資訊奧林匹亞

由教育部補助、台灣大學主辦的網際網路程式設計全國大賽，今年邁入第十九屆，個人或兩人組隊參賽皆可，今年有全國公、私立國中九十四支隊伍參賽，決賽二日在台大電算中心舉行。

程式設計全國賽 去年第二今年奪冠

王品翔去年就拿下全國第二名成績，今年先以第一名資格進入廿八強決賽；決賽總題數共七題、限時三小時，他從比賽開始就一路領先，最後成功解出六題、花費七五五秒，只差一題就全解（俗稱破台），大贏第二名解出四題、花三九○秒，以亮眼成績獲得國中組冠軍。

王品翔說，小學開始接觸程式設計領域，覺得很好玩，上了國中，老師問有沒有人想學，他覺得自己在這方面有天分也有興趣，就繼續學，老師提供講義回家看，看完大概就懂，不懂的也會上網找資料，以不同思考方法解題。

王品翔喜歡利用午休時間練習解題，他說，每天放學回家第一件事就是先練習解題半小時，他覺得學習程式設計對課業也很有幫助，邏輯思考比較快且完整。

王品翔的指導老師趙文智說，王品翔數學成績相當好，還擁有程式設計與演算法優異的才能，解題時也勇於嘗試，會找國外程式設計題庫讓王品翔練習，因此成績進步很多。

回想比賽過程，王品翔說，其中有一題有點難，試了十幾次才解出來，後來比分慢慢拉開他就比較放鬆，盡全力解多少是多少，拿到第一名滿開心的。他也說，有學長考進台灣微軟，他也想往這方面發展，開發更多軟體。